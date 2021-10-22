3 Usta İsimden “Kültür Sanat Gazeteciliği” Söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında köklü yayın organları Anadolu Ajansı, Türk Medya ve Akşam Gazetesi’nden üç önemli isimle “Kültür Sanat Gazeteciliği” söyleşisi gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 22:32
3 Usta İsimden “Kültür Sanat Gazeteciliği” Söyleşisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 5 gün boyunca 15 farklı ülkeden yazar ve şairle düzenlediği “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” etkinlikleri son gününde de yoğun katılımla sürüyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) “Kültür Sanat Gazeteciliği” söyleşisinde üç önemli isim kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi.

Türkiye’nin en önemli yayın kuruluşlarının usta gazetecileriyle gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Ajansı’ndan Bünyamin Yılmaz, Türk Medya’dan Bedir Acar ve Akşam Gazetesi’nden ise Gülcan Tezcan konuk oldu.

Moderatörlüğünü Betül Durdu’nun üstlendiği etkinlikte, gazeteciliğin bir branşı olan kültür sanat gazeteciliği birçok yönüyle ele alındı.

#Kültür Sanat Gazeteciliği #Büyükşehir Belediyesi #AksuTV #AksuTVHaber
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