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3 Yılda 1 Milyar TL’lik Yatırım

AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Turizm, kentsel dönüşüm ve restorasyon, rekreasyon alanları ve altyapı – üstyapı yatırımları, sosyal yardımlarla şimdiye kadar Kahramanmaraş’ımıza hizmet yolunda 1 Milyar TL’lik yatırım yaptık. Her yıl yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 17:32 05.12.2021, 17:41
3 Yılda 1 Milyar TL’lik Yatırım
3 Yılda 1 Milyar TL’lik Yatırım
3 Yılda 1 Milyar TL’lik Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in yaptığı toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Toplantıda sunum gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birçok başlıkta üç yıllık yatırımlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Biz Bir Davanın Neferleriyiz

Başkan Güngör yaptığı konuşmaya, “Kahramanmaraş’a hizmet yolunda üstlendiğimiz görevde yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, partimizin ilkeleri çerçevesinde şehrimizin her noktasına hizmet götürmeye çalıştık. Bu çalışmamızda bizlere destek olan grup başkanvekilimize, içişleri komisyonu başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, tüm paydaşlarımıza ve parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Biz bu davanın neferleriyiz. Bu hizmeti hep birlikte yapıyoruz” şeklinde başladı.

Dönüşüm Devam Ediyor

Şehir kültürünün ve tarihinin korunmasını ilke edindiklerini ifade eden Güngör, “Tarihi dokumuz bizim önceliğimiz. Biz gelir gelmez Tarihi Kahramanmaraş Kalemizde çalışmalarımızı tamamladık. Hamdolsun o mekânda 100 yıl sonra Cuma namazı kılmak nasip oldu. Bu bütüncül bir dönüşüm. Tekke’de dönüşümümüz rezerv alanların inşasıyla sürüyor, Kapalı Çarşı cephemiz 15 Milyon TL’lik yatırımla o düzensiz halinden artık kurtuldu. 40 dönüm alana sahip Valilik Meydanı çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak yapıyoruz. Önümüzdeki hafta projeyi nihayetlendireceğiz. Özel idarenin yıkım ihalesinden 6,6 Milyon TL gelir elde edeceğiz. Burada Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir meydan yapacağız” dedi.

Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Güngör konuşmasına, “Bir diğer yatırımımız Sarayaltı’nda. Yol genişletme, konak restorasyon ve köprü projesiyle buradaki tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Kadıoğlu ve Hayri Gül konaklarımız kurul kararıyla onaylandı. 10 Milyon TL civarında bir yatırımla buraları dönüştürüp konaklama, yeme içme mekânlarıyla nezih bir şekilde turizme kazandırıyoruz. Milli mücadelemizin önemli komutanlarının Arslanbey Konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor” şeklinde devam etti.

Tekke’de Süreç Hızla İlerliyor

Yusuflar Mahallesi (Tekke) kentsel dönüşümünde önemli aşama kaydedildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “İlk etapta 1000, ikinci etapta 2000 konutluk bir proje. TOKİ’miz tarafından yürütülüyor. Rezerv alanlarımızdan Saçaklızade’de 3 blokluk bir siteyi tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik. Kurtlar ve Saçaklızade’de konutlarımızın yapımı sürüyor. Yerinde dönüşümler için 2022 yılının sonuna kadar tespit ettiğimiz adada konutlarımız yükselecek. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kuzey ve Güney Çevre Yolları

Çevre yollarına ilişkin bilgi aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde Kuzey Çevre Yolları’nın Karayolları’na devredilmesi konusunda müjdemizi almıştık. Yaklaşık 500 Milyon TL’lik yatırımla burası da giriş ve çıkışlarıyla tamamlanacak. Şehrimizin güneyinde de Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları’mızı inşa ediyoruz. Ağcalı ve Adana Yolu’nu doğrudan bağlayacak 55 metrelik yolumuzun inşası sürüyor. İnşallah kısa sürede bu arterler şehrimizin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

İmran Kılıç’ın Adı Yaşayacak

Vefat eden Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ı rahmetle anan Başkan Güngör anlamlı bir çalışmanın müjdesini verdi: “Bugün bu salonda eksik toplandık. İmran Kılıç vekilimizi rahmetle anıyorum. İnşallah Önsen Köprüsü’nde İmran Kılıç vekilimizin adını yaşatacağız. Önsen Köprüsünün adını İmran Kılıç köprüsü olarak bu ayki meclisimize sunacağız.”

Yeni Ulaşım Yatırımları

Yatırımlarının artarak sürdüğünü ifade eden Güngör, “Bir diğer projemiz Tevfik Kadıoğlu altgeçidi. İnşallah Mart ayında başlayıp bu çalışmayı da şehrimize kazandırmış olacağız. Bir de Binevler Prestij Caddemiz var. Burayı yeniden tasarlayıp yenileyeceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile prestijli bir cadde haline getirmiş olacağız. Şehrimizin otogarını baştan uca yeniledik. Bir ay içerisinde de yeni haliyle hizmete açmış olacağız” cümlelerini kullandı.

Stadyum ve Su Sporları Tesisi

Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz diğer bir konu stadyum meselemiz oldu. Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle Hanefi Mahçiçek Stadyum alanına yeni stadımızı yapıyoruz. Yine aynı noktada tam olimpik bir yüzme havuzu kazandıracağız. Onikişubat Stadyumu'nda şehrimize yakışır bir yeni alana dönüştürüyoruz. Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’mizi çok fonksiyonel bir tesise dönüştürüyoruz. Burada bir de yüzer havuz projemiz var. Barajımız birçok spor branşını yapabilecek bir hale gelecek inşallah” diye konuştu.

Çocuk Sanat Merkezi ve Yeni Yatırımlar

Yeni yatırımlara ilişkin müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’mizin hem alanını genişletiyoruz hem de içerisinde Çocuk Sanat Merkezi inşa ediyoruz. Kuveyt Fonu ile tamamen hibe bir de Meslek ve İstihdam Merkezi’ni Dulkadiroğlu ilçemizde kazandırıyoruz. Şehrimize 17 kilometrelik bir bisiklet yolu inşa ediyoruz. 3,2 Milyon Avro AB hibesi ile inşallah şehrimizin doğusundan batısına kadar bisikletle ulaşım sağlanabilecek. Seyir Terasımızı yeniledik, artık bölgenin en nezih yeme içme mekanlarından biri haline geldi. Çamlık'ta da son derece güzel bir mekan oluşturuyoruz. Aynı şekilde Pınarbaşı için de projemizi oluşturduk, aile çay bahçesini de içerisine alan çok nezih bir mekan da buraya kazandırıyoruz. KAFUM’da yap işlet devret modeli ile Kahramanmaraş’ın en güzel düğün salonlarından birini kazandırdık” dedi.

Mesire Alanları ve Parklar

Başkan Güngör konuşmasına, “Kılavuzlu’da 300 dönümlük en büyük millet bahçelerinden birini bitirmek üzereyiz. Onikişubat ilçemize de 50 dönümlük 3 park kazandırıyoruz. Biri de engellere sahip rampaların yer aldığı bisiklet vadisi. Ali Kayası’nda projemiz sürüyor. Burada bir yeme içme mekanı ve cam teras oluşturuyoruz. 17 kilometrelik yolunun zeminini iyileştirdik. Yazın hemen asfaltını atacağız. Bunun ilk etabı cam teras, yeme içme mekanı. Yeşilgöz’de çalışmalarımızla çok önemli bir düzenleme yaptık. İnşallah buraya yapacağımız yeme içme mekanıyla son halini vermiş olacağız” şeklinde devam etti.

Akdeniz’in Yeni Destinasyon Merkezi: Kahramanmaraş

Turizm yatırımlarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı, “Ilıca’da yolumuzu iyileştirdik. Burada 2 projemiz daha var. 5 yıldızlı bir otel ve hamam da bu bölgemize inşa edeceğiz. İhale süreci şu an devam ediyor. Yedikuyular Kayak Merkezi’mizi sürekli iyileştiriyoruz. Ulaşım standardını artırdık, su sorununu çözdük. Bungalov evler ve bedesten çarşısıyla kapasitesini genişlettik. Otel projemizi de devreye sokuyoruz. Telesiyej, gondol ve zirvede inşa edeceğimiz restoran ile Yedikuyular bir marka olacak” dedi.

Alt ve Üstyapı Çalışmaları

Başkan Güngör şehirdeki alt ve üstyapı çalışmalarına ilişkin de bilgi aktardı: “Asfalt plentimizi yeniliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda asfaltta çok daha iyi aşamaya gelmiş olacağız. 2022 yılında altyapı çalışmalarımız devam edecek. Şehir merkezine yaklaşık 550 milyonluk altyapı yatırımı yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 Milyar TL’lik Kısık Barajı’nın süreci devam ediyor. Elbistan ve Afşin içmesuyu çalışmaları devam ediyor. Bu iki ilçemizin de 100 yıllık bir ihtiyacını çözmüş olacağız” dedi.

Sosyal Belediyecilik

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını tamamlarken, “Biz 15 binin üzerindeki ailemize düzenli yardım yapıyoruz. Ramazan ayında da 20 bin ailemize defaten yardım yaptık. Şu ana kadar 30 milyonun üstünde bir sosyal destek paketimiz oldu. Bunu da bu sene iki katına çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı. Kültür faaliyetleriyle Şiir ve Edebiyatın Başkenti olma iddiasını uluslararası platforma taşıyacaklarını aktaran Güngör, “Her şey Kahramanmaraş için” cümlesini kullandı.

#Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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