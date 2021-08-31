30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Resepsiyonla taçlandı
Geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla devam etti.
KAHRAMANMARAŞ 31.08.2021, 13:14
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi’nin bahçesinde gerçekleşen resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra; şehit yakınları, gaziler, siyasiler, yargı mensupları, askeri ve mülki erkân, STK temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ile iş, sanat ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Davetlileri Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve eşi Nurten Terzioğlu karşıladı.
Kent protokolü günün anlam ve önemini Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.
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