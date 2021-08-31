30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Resepsiyonla taçlandı

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi’nin bahçesinde gerçekleşen resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra; şehit yakınları, gaziler, siyasiler, yargı mensupları, askeri ve mülki erkân, STK temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ile iş, sanat ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.



Davetlileri Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve eşi Nurten Terzioğlu karşıladı.

Kent protokolü günün anlam ve önemini Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.