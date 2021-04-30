30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartı…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayı kapsamında başlatılan ‘Sosyal Destek Kartı’ projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, “Tüm dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreci var. Ama hamdolsun geçirdiğimiz 2 yıllık süre içerisinde hem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz hem de belediyelerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Bizde Kahramanmaraş’ımızda valiliğimizle birlikte koordinasyon içerisinde bu süreci yürütüyoruz ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Hükümetimizin açıklamış olduğu tam kapanma süreci bugün başlıyor. Bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak yine valiliğimizle koordinasyon içerisinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret sarf edeceğiz” dedi.

Tüm İşletmelerden Alışveriş Yapılıyor

Başkan Güngör Ramazan ayında yardımların arttığını belirterek, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlarımızı artırdık ve yardımlarımızın şeklini bu sene farklılaştırdık. Geçtiğimiz yıllarda gıda kolilerimizi isim yazmamak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorduk. Bu sene bankayla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda kart uygulamasına geçtik. Bu kartlarımıza limit dâhilinde yükleme yaparak muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Dağıttığımız Sosyal Destek Kartları’nın büyük çoğunluğunu ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. 30 bin hemşehrimize alışveriş kartlarımızı ulaştırıyoruz. Sadece ramazan ayı içerisinde 7,5 Milyon TL’lik destek sağlamış olacağız. 18 günlük kapanma sürecinde de 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” diye konuştu.

Dayanışma Yaygınlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dayanışmanın ehemmiyetini vurgulayarak, “Bu kart uygulamasıyla 2 şey daha değerli hale geldi. Birincisi ihtiyaç sahibi ailelerimiz ihtiyaçlarını kendi dilediklerince belirleyip alabilecekler. Diğer taraftan esnafımıza da çok büyük destek oluyoruz. Çünkü bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz diledikleri esnafımızdan alışveriş yapabiliyor. Bu noktada esnafımızdan da şunu yapmasını istirham ediyorum; Sosyal Destek Kartı ile alışveriş yapmak için dükkâna gelen vatandaşlarımıza esnafımızda elinden gelen indirimi yaparsa böylece iyiliği paylaşmış oluruz” ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Serintepe Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Güngör,vatandaşlarla buluştu. Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak ile de bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, dayanışmanın şehir genelinde yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.