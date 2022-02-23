30 günlük yıkım süreci 46 saniyeye sığdırıldı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde, Trabzon Caddesi üzerinde başlattığı dönüşüm çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 11:19 23.02.2022, 13:35
Valilik kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve Eski Emniyet binalarının yıkım ve enkaz taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 katlı İl Özel İdare İş Merkezi’nde de yıkım hazırlık çalışmaları sürüyor.
Yıkım ve enkaz satış ihalesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne 6.6 Milyon TL’lik ek kaynak sağlayacak projesinde 30 günlük yıkım süreci 46 saniyeye sığdırıldı.
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