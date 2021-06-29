30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak

Bu kapsamda Koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için önemli bir adım olan koruyucu aileler gününde Kahramanmaraş valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşbirliği ile Koruyucu ailelerimizin ve yanlarındaki çocuklara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla protokol imzalandı.

Burada açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya hala hazırda 62 ailenin koruyucu aile olmak için sırada beklediğini söyledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Üniversite olarak hem ailelere hem de çocuklara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada Kahramanmaraş genelinde 147 koruyucu ailenin yanında 223 çocuğun yer aldığını söyledi.