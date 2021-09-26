30 yıl yetecek altyapı inşa ediliyor!

Elbistan, kentin altyapısını geleceğe taşıyacak yatırımlarla şantiye dönmüş durumda.

KASKİ yıllar evvel döşenen ve kentin atıklarını taşıyamaz hale gelen kanalizasyon hatlarını yenilerken, AKEDAŞ enerji dağıtım hatlarını yer altına alıyor. ARMADAŞ ise vatandaşların bir an önce kavuşmak için sabırsızlıkla beklediği gazı ulaştırabilmek için kazı yapıp dağıtım boruları döşüyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün kentin altyapısının uzun yıllar sorunsuz bir hizmet vermesi için kurumlarla yaptığı görüşmelerin sonucu olarak kent adeta kazı alanına dönüştü.

Sorumlu kurumların çalışmaları planlı bir şekilde yürütülürken, altyapı çalışması tamamlanan yollarda da Elbistan Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapılıyor.

Elbistan Belediyesi bu yaz yaklaşık 40 km yol asfaltlarken, alt yapısı tamamlanmayan bölgelerde de yama ile onarım yapılıyor.

Şehrin bugüne kadar ötelenmiş birçok sorununun çözüldüğünü belirten Başkan Gürbüz, kentin 30 yıllık geleceğinin inşa edilirken yaşanan aksaklıkların tabii olduğunu ve vatandaşların anlayışını beklediklerini söyledi.

Asfalt çalışması yapışması gereken yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Gürbüz: “Asfaltlama çalışması yaparken biz öncelikle altyapı yatırımlarının tamamlanmasını önemsiyoruz. Çünkü Asfalt çok maliyetli bir iş. 1 km’lik bir asfaltın bize maliyeti 1 milyon lira civarında. Haliyle biz altyapı yatırımları tamamlanmış caddelerimizde yenileme faaliyeti yapıyoruz. Aksi halde yama çalışmaları yapıyoruz. Elbistan şu anda neredeyse alt yapısının tamamının yenilendiği bir şehir. İçme suyuyla ilgili ocak ayı ile beraber yeniden kazılar yapılacak ve şebeke suyumuzun bütün isale hatları değiştirilmiş olacak. Şu anda kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz yüzde 70 oranına geldi, onu da yüzde yüze tamamlayabilmekle ilgili bir çabamız var. Bu altyapı çalışması yürüten kurumların tamamı AKEDAŞ, KASKİ, büyükşehir belediyesi bunların tamamı bizim kurumumuzun dışında altyapı yapan kurumlar. Havai hatların özellikle yerin altına alınması noktasında da Elbistan Belediyesi’nin ısrarıyla yatırım programını artırmış oldu enerji piyasası. Biz burada yatırımcı kurumlara şunu söyledik. Önceliğiniz hangi cadde ve sokaklardaysa o sokak ve caddelerde herhangi bir yatırım yapmayalım, bunların tamamlanmasıyla beraber asfaltlama çalışmasını yapalım istedik. Ama orada da şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Maalesef KASKİ Bütçesinin çoğunu yurtdışından sağladığı için ihale süreçleri biraz uzun sürüyor. Onların tamamlanmasını bekliyorlar. Şu an için Elbistan’da içme suyu, kanalizasyon, havai hatların yerin altına alınması, doğalgaz, katı atık bertaraf, atık arıtma bunların tamamı yenileniyor. Bu bir şehir için yaklaşık iki üç yıl sürmesi gereken çalışmalardır ama Elbistan’da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Dolayısı ile ben büyükşehir belediyesine de çok teşekkür ediyorum. Ama tabiki bu imalatlar yapılırken bazı eksiklikler de beraberinde geliyor. Yani tahrip edilen yerler çok hızlı bir şekilde yapılamıyor, bu da vatandaşlarımız tarafından tabi hoş karşılanmayan bir durum. Bunu ilgilileriyle yetkilileriyle görüşerek hızlandırmaya gayret gösteriyoruz. Biz kazı çalışmaları yapmıyoruz. Biz tamamen kazı çalışması tamamlanan yerlerde, alt yapısı biten yerlerde asfalt yenileme işlemlerini yapıyoruz” diye konuştu.

Kentteki yaşam konforunun yükseltilmesi adına bütün müdahalelerin yapılmaya çalışıldığına değinen Gürbüz: “Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak daha güvenli sağlıklı bir şehirleşme için yaklaşık 40 km’lik asfalt serimi yaptık. Şehir merkezinde 2019 ve 2020 yılarında yapmış olduğumuz yerlerin bir kısmını tekrardan asfaltlama ihtiyacı oldu. Önümüzdeki ocak ayı ile beraber içme suyunda da yine kazım gerçekleştirecekler. Onun için biz sadece belli yerlerde artık yama çalışması yapacağız. Vatandaşlarımızın da hoşgörüsüne ve anlayışına sığınıyorum. Çünkü bu devletimizin milletimizin parası. O yatırımlar tamamlanmadan sürekli asfalt yapıp sürekli kazınması çok ciddi bir israf. Dolayısı ile bir yama yapacağız sadece bazı yollarda. Onun için hoşgörülerine sığınıyorum.”

Önümüzdeki yılın sonuna kadar kentteki birçok altyapı çalışmasının tamamlanmış olacağını kaydeden Gürbüz: “2022 yılı sonu itibarıyla doğalgaz çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. 2022 sonuna kadar kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. İçme suyu

2023’ün ortalarına kadar devam edecek bir yatırım. Katı atık bertaraf olarak ifade edebileceğim Nurhak yolu üzerindeki çöp alanının taşınması, oranın rehabilite edilmesi ve aktarma istasyonu haline getirilmesi onun da yapım süresi 2022 yılı sonu gibi gözüküyor. Haliyle biz 2023 yılının ortalarına kadar altyapı çalışmalarına devam edeceğiz. Yani Elbistan’da şunu açıklıkla söyleyeyim herhangi bir alt yapı çalışması olmamış olsaydı bizim asfaltla ilgili herhangi bir sorunumuz olmayacaktı. Ben şehir merkezini iki kere asfalt yaptım. Şimdi üçüncüye döndüğümüz yerler var. Bu maliyetlerin tamamını karşılıyoruz vatandaşımızın yaşam konforunu daha iyileştirebilmek, yaşanabilir kılabilmekle ilgili şehri çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın tarihinde görmediği yatırım ve hizmetlere ev sahipliği yaptığına değinen Başkan Gürbüz, yapılan hizmetleri karalamaya çalışmanın kimseye yarar sağlamayacağını söyledi.

Elbistan’da tuhaf bir muhalefet anlayışı hâkim olduğunu belirten Başkan Gürbüz: “Maalesef muhalefetin özellikle çarpıttığı algı yöneterek yatırımların yapılmadığı gibi ifadeleri var. Bu son derece talihsiz ifadeler. Çünkü alt yapının da bir süreci var. İçme suyunu siz herhangi bir kazı yapmadan yapamazsınız. Yenileyemezsiniz. Ya da doğalgaz gelsin istiyoruz ama doğalgazın kazı çalışmaları olmadan doğal gaz gelemez. Kanalizasyon her yerde patlıyor. İçme suyu her yerde patlıyor. Biz bunu yenilemezsek bu süreç sürekli devam edecek. Yeni yapmış olduğumuz asfaltlarda dahi kazı yapılmak zorunda kalıyorlar neden, çünkü artık altyapının boru çapları taşımıyor. Yaklaşık 1986 yılında yapılan yatırımalardır bunlar. Ve şehrin nüfusunun 50 binlerde olduğu dönemlerde yapılmış. Şu anda şehrin nüfusu 150 bin. Biz 30 yıl sonrasını hedefliyorsak, yaklaşık 250 bin bandında şehrin altyapısını yenilemek zorundayız. Haliyle bu nimet külfet dengesi, yani içme suyunda konforlu bir içme suyu şebekesi istiyorsanız bunu taşımak zorundasınız. Bu yatırım yapılmalı. Bu kazıların yapılması gerekiyor. Bakın sadece Elbistan’da 2023 yılı sonuna kadar altyapıyla ilgili harcanan para 600 milyon Tl. 600 milyon lira ciddi bir para. Yani bu noktada ben yatırım yapan anakenti KASKİ’yi tebrik ediyorum. Büyükşehir belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Ama tabiki keşke bu seçim dönemlerine denk gelmeseydi daha önceden yapılmış bitirilmiş olsaydı bu işler, herhangi bir sorun yaşamayacaktık. Bizim şu anda yaşadığımız tüm sorunun nedeni, bugüne ötelenen işlerdir. Alt yapıdaki bütün işlerimiz birikmiş. Geçici makyaj niteliğinde çalışmalar yaparsanız onu çok rahat yaparsınız. Ama kalıcı 30 yıl sonrayı kurtarabilecek büyük, kentin tamamını sağlıklı yaşam şartlarını oluşturabilecek bir alt yapı oluşturalım isterseniz bunun bir külfeti var. Buna da hep beraber katlanmak zorundayız” diye konuştu.