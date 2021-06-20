31 saatlik kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü
Koronavirüsle mücadelede gözler yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Kademeli normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantıda pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2021, 16:03 20.06.2021, 17:52
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Toplantıda yeni normalleşme kararlarının alınması bekleniyor.
Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemde.
Uzmanlar, aşılamada kırılan rekorun temmuz ayında rahatlama sağlayacağı görüşünde. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor.
Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında ayrıca turizmciler için de müjde açıklayacak.
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