Tüm dünya da ve ülkemizde görülen Covid 19 koronavirüs salgın hastalığı dolayısıyla ilçedeki tüm berber ve kuaförlere gıda yardımı ve hijyen seti gibi yardımlarda bulunan Türkoğlu Belediye Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı berber ve kuaförlere tekrar hijyen seti dağıtımını gerçekleştirdi.

“TÜRKOĞLU BELEDİYEMİZ BUGÜNDE ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEMEKTE”

Berber ve Kuaför esnaflarını ziyaret ederek Bayramlarını Kutlayan Başkan Okumuş şöyle konuştu

“Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda güvenli şartların oluşması için destek veriyoruz.Berber esnaflarımıza içerisinde maske, tek kullanımlık havlular, berber önlüğü ve tek kullanımlık saç kesme önlüğü, ayrıca iş yerlerinin steril edilmesi için dezenfektan setleri hediye ettik. Pandemi sürecinde ve Ramazan ayında yaklaşık 4 bin adet gıda paketi esnaflarımıza ve hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirdik.

Eldiven ve maske dağıtımının yanı sıra Esnaflarımızın iş yerlerinde, resmi kurumlarımızda ve evlerde dezenfekte çalışmalarımız hala devam etmekte. Tabi Türkiye pandemi sürecinde en başarılı ülkelerden bir tanesi olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Amerika’dan bile çok çok iyiyiz Amerika’da sağlık sistemi çok pahalı Türkiye’de bedava hem entübe hasta sayısı az. Bu yükü en çok yüklenenlerin başında belediyeler geliyor. Direk insana dokunuyoruz. Hem gıda yardımı açısından hem de pandemi ile mücadele açısından Türkoğlu Belediyemiz örnek bir program sergiliyor. Bütün berber esnaflarımızı tek tek dolaşarak bayram öncesi uymamız gereken kuralları ve hijyen konusunda alınması gereken önlemleri konusunda da bilgiler veriyoruz. “

“35 YILDIR ESNAFIM BÖYLE DESTEK YAPILMADI”

İlçedeki berber esnaflarından İlhan Bağcı, başkan okumuşa teşekkür ederek şunları söyledi

“Pandemi sürecinde bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza, bize her konuda yardımcı olan Ramazan Başkanımıza teşekkür ederiz. 35 yıldır esnafım böyle destek yapılmadı. Pandemi sürecinde 2 ay kapatmak zorunda kaldık iş yerlerimizi bu sürede bizim halimizi tek soran Osman başkanım olmuştur. O yüzden kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Yapılan uygulamalar ve verilen hediyelerden memnun kalan işletme sahipleri Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ teşekkürlerini ilettiler.