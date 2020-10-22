350 bin TL değerinde kaçak makaron operasyonu
Kahramanmaraş Polisi tarafından il girişinde operasyon yapılan bir araçta piyasa değeri 350 bin TL olan gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2020, 20:21
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak makaron sevkiyatı ile ilgili araştırma başlatıldı.
22.10.2020 günü Gaziantep Çevre Yolundan Kahramanmaraş'a seyir halinde olan 01 plakalı kapalı kasa kamyonet aracı takip eden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alternatif yollardan geçiş yapmaya çalışan aracı, tüm yolları tutarak abluka altına aldı. Operasyon yapılan araçta 820.000 dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin piyasa degerinin 350 bin TL olduğu öğrenildi. Araç içerisindeki Şüpheli Veysi Ş. (32) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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