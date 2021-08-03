36 aya varan taksitler Tütüncü AVM’de!
Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi olan Tütüncü AVM’de kampanyalar devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.08.2021, 17:10 03.08.2021, 18:34
Tütüncü AVM’de kısıtlamaların kalkması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte çeyiz paketlerine genç çiftlerin ilgisi yoğun oldu.
Yapılan kampanyalar ve yeni taksit seçeneklerini Aksu Haber'e değerlendiren Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar tüm Kahramanmaraş ve bölge halkını kampanyalar ile taksit seçenekleri hakkında bilgi almak için Tütüncü AVM’ye davet etti.
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