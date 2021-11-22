4. Geleneksel Futbol Turnuvası dostluk çatısı altında tamamlandı!

Ufacıklı halı sahasında her yıl düzenlenen ve toplam 18 takımın katıldığı turnuva 8 hafta sürdü. Kıyası dostluk çatısı altında gerçekleşen maçlarda Final Maçı düzenlendi.

Ayyıldız Spor ve Karagöl Sporun karşılaştığı Final müsabakasında karşılaşmayı yakından takip eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı, İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışan ve Ufacıklı Dernek Başkanı Oğuzhan Elişen Şampiyon olan Ayyıldız Spor’a kupalarını takdim etti.

Desteklerinden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür plaketi takdim eden Dernek Başkanı Oğuzhan Elişen bir konuşma yaparak şunları söyledi.

Katılım gerçekleştiren takımlara Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen Dernek Başkanı Oğuzhan Elişen ve Ufacıklı halkına teşekkür etti.