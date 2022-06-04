4 haziran terziler günü dolayısıyla bir araya geldiler!
Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası başkanı Muhlis Akkurt, 4 Haziran Terziler Günü münasebetiyle odaya kayıtlı tüm üyeleriyle kahvaltı programı tertip etti.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2022, 13:45 04.06.2022, 16:57
170 oda üyesinin katıldığı programda, İMEP İl Temsilcisi Gül Ayşe Yetmez, kaliteli mesleki eğitim yoluyla istihdamının arttırılması ve ustaların dert yandığı çırak bulamama sorunun çözülmesi amacıyla İstihdam için Mesleki Eğitim Programını tanıttı.
Programın devamda başkan Muhlis Akkurt, terzilik mesleğine emek vermiş ustalara teşekkür plaketi takdim etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası başkanı Muhlis Akkurt, “tüm emektar terzilerimizin gününü kutluyorum ”dedi.
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, programı düzenleyenlere teşekkür etti.
Namaz Vakti 04 Haziran 2022
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|P
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|81
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|38
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|38
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|38
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
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|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31