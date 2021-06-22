4 kilometrelik Kadıoğluçiftliği Mahalle Yolu yenilendi…

Asfaltlanan 4 kilometrelik arterle bölge ulaşımının konforu yükseldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,kentte kesintisiz ulaşım hedefiyle önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği Mahallesinin yaklaşık 4 kilometrelik arteri sıcak asfalt uygulamasıyla yenilendi. Yaklaşık 9 metre genişliğe sahip yolda asfaltlama çalışmalarının ardından trafik işaretleri, levhalar ve yol çizgi uygulamaları da tamamlandı. Yapılan çalışmalarla trafik emniyetinin sağlandığı arter, bölgeden transit geçişlere ve ticari sevkiyatlara kolaylık tanıyacak.

Seracılık bölgesi olarak bilinen mahalleden üretilen yıllık 30 bin tona yakın sebzenin lojistiğiyeni arter üzerinden kesintisiz şekilde yapılabiliyor. Ulaşım Sorunumuz Çözüldü Kadıoğluçiftliği Mahalle Muhtarı Abdurrahman Tosun tamamlanan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemiz özellikle tarımsal faaliyetleriyle ön plan çıkmaktadır. Yaklaşık 15 farklı şehre sebze ve meyve satışı yapıyoruz. Mahallemizde bulunan arterlerimiz deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil etmeye başlamıştı. Durumu Büyükşehir Belediyemize ilettik ve sağ olsunlar onlarda mahallemizde bulunan yollarda yenileme çalışması yaptılar.

Mahallemize alışveriş için gelen tüccarlar artık daha rahat ulaşım sağlayabiliyor” derken Kadıoğluçiftliği Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bünyamin Gökburun, “Daha önce mahallimize ulaşımı sağlayan yol çok kötü olduğu için tüccarlar alışveriş için bile mahallemize gelmek istemiyordu. Ulaşımda aksaklıklar meydana geliyordu. Ancak şuan ulaşımla ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Kadıoğluçiftliği Mahallesi sakinlerinden Yahya Yenen ise, “Seracılık faaliyetleriyle maddi geçimimizi sağlıyoruz. Özellikle bölge illere satış gerçekleştiriyoruz. Ancak arterimiz deforme olduğu için ulaşımda çok büyük sorunlar yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz mahallemizdeki arteri yeniledi ve artık ulaşımda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.