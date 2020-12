4 Madalyayla Kahramanmaraş'a döndüler

“Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’na Kırşehir'de katılan Kahramanmaraşlı sporcular şehre dört madalyayla döndüler.



“Türkiye Bireysel yüzme Şampiyonasında” sporcularımızda Özde Deniz Özdemir, 50 sırt ve 100 metre sırt üstünde üçüncülük ve dördüncülük madalyalarını aldı. Mustafa Taha Sevim ise 50 metre kurbağalama ve 50 metre serbestte üçüncülük ve dördüncülük madalyasını alarak sporcularımız toplamda 4 madalya ile şehre döndüler.



Dereceye giren genç sporcuları tebrik eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz genç sporcuların her zaman yanında olduklarını söyledi.



İl müdürü Cemil Boz konuşmasına şöyle devam etti;



“Bu yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ellerinden geldiğince bu pandemi sürecine rağmen antrenmanlarına devam ettiler. İlimizdeki tek yarı Olimpik Havuzumuz olan havuzda çalışmalarını aksatmadan devam ettiler. Bölgesel yarışmada üçüncülük ve dördüncülük elde ettiler öncelik kendilerini tebrik ediyorum. Biz pandemi süreci başladığından itibaren yeni normalleşme süreci ile birlikte ilimizde lisansı müsabık sporcularımızın antrenmanlarına devam etmelerini sağladık. Antrenmana geleceğim ben Sporumu yapmaya devam ettirmek istiyorum diye Bütün çocuklarımız havuzlar antrenörler eşliğinde antrenmanlarına devam ettiler. Kırşehir ilinde düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Kahramanmaraşlı genç sporcularımız yarışmada üçüncülük ve dördüncülük elde ettiler. İnanıyorum ki bi sonrakilerde bu süreç daha da rahatlamaya kavuştuktan sonra daha güzel dereceleri ilimizi temsil edecekleri ben yanıyorum. Önümüzdeki dönem yine milli takım seçmeleri var oraya gidecek kardeşlerimiz var inşallah mili takıma seçilirler. İstanbul’da düzenlenecek Türkiye şampiyonası var oraya gidecek sporcularımız var. İnşallah oradan da güzel neticelerin gelmelerini temenni ediyorum. Bu süreci gelen çocuklarında pandeminin bize kısıtlamasını aldırmadan bir şekilde burada zaten bir şekilde pandemi kurallarına riayet ederek çocuklara antrenmanlarımızı yaptırıyoruz. Bu genç kardeşlerimizde bu antrenmanları aksatmadan gelsinler Biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah



Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Kulübü yüzme antrenörü Mehmet Eskalen barajları geçerek milli takım yolunda ilerleyeceklerini ifade etti.



Antrenör Eskalen, sözlerine şöyle devam etti;



“Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Kulübü yüzme antrenörüyüm biz burada yüzme branşıyla uğraşıyoruz. Sporcularımıza A takım ve B takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz aynı zamanda altyapı grubumuz da var. Pandemi döneminde biraz zorluklar çekmiş olsak da buna rağmen her türlü Zorluklara rağmen müdürlerimizin Gençlik ve Spor İl müdürümüz ve personel müdürlerimiz olsun Onikişubat ilçe müdürlerimiz olsun her türlü desteklerini bize sundular. Havuzlarımıza sporcularımızın lisanslarında dolayı izinleri olduğu için havuzları kullanabiliyoruz. Antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, geçtiğimiz hafta Kırşehir ilinde “Türkiye Turkcell Bireysel Bölgesel Türkiye Şampiyonası vardı” oraya katıldık. Toplamda 4 madalyayla döndük. Özde Deniz Özdemir var sporcumuz 50 sırt ve 100 metre sırt üstünde üçüncülük ve dördüncülük aldı. Mustafa Taha sevim 50 metre kurbağalama ve 50 metre serbestte olmak üzere yine üçüncülükle ve dördüncülükle toplamda 4 madalyayla şehrimize döndük.

İki tane sporcumuz milli takım seçme barajlarını geçtiler. İki sporcum o müsabakaya katılacaklar önümüzdeki hafta Türkiye şampiyonası arkasına milli takım seçme yarışlarımız var. 2 sporcuyla katılacağız inşallah orada barajları geçerek milli takım yolunda ilerleyeceğiz.

50 sırt ve 100 metre sırt üstünde üçüncülük ve dördüncülük madalyasını ala sporcu Özde Deniz Özdemir ise Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi daha iyi bir şekilde temsil etmek için çalıştıklarını söyledi.



Özdemir; “Kahramanmaraş gençlik spor kulübünde yüzüyorum yaklaşık bu sporla 4 yıldır ilgileniyorum bu sene düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü ve 100 metre sırt üstünde Kahramanmaraş’a madalyalar getirdim. 50 metre sırt üstünde dördüncü 100 metre sırtüstünde ise üçüncü oldum. Hedeflerim kendimi daha çok geliştirerek Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi daha iyi bir şekilde temsil etmek.”



50 metre kurbağada üçüncü 50 metre serbestte dördüncü olan Mustafa Taha Sevim de yaptığı konuşmada, hedefinin milli takıma seçilip ileride Türkiye’yi Uluslararası yarışmalarda tanıtmak olduğunu söyledi.

6 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen ve milli takım seçme yarışmasına hazırlanan Enes Ongün, ise şu ifadeler yer verdi: “Hedeflerim her zaman kendimi daha da ileriye taşıyıp hem ülkemi hem şehrimi onurlandırarak, kendi adıma da güzel bir başarı elde ederek, kendimi de sevindirmek istiyorum. Biz burada geleceği hazırlık yapıyoruz aslında. Hedeflerimize doğru gidiyoruz. Herkes umuduna bağlı kalsın hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler spor çok güzel bir şey, özellikle bu yüzme olunca daha da daha da zevk veriyor. Hedefim ilerleyen dönemlerde milli takımda olmak. İleride beni milli takımda görebilirsiniz. Umutla bekliyoruz bunları.” Haber: Gökhan Çalı