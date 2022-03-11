4 Program İleri Tarihe Ertelendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 13 Mart Pazar günü düzenlenmesi planlanan ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk oyunu, 26 Mart Cumartesi günü Yazar Saliha Erdim söyleşisi, 27 Mart Pazar günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ adlı çocuk tiyatrosu ve ‘Bir Evlenme Teklifi – Ayı’ adlı yetişkin tiyatrosunun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında kültür sanat dostlarıyla buluşturmayı planladığımız dört etkinliğimiz çeşitli nedenlerden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan diğer programlarımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.