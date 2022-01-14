44 branşta 600’ün üzerinde sporcu mücadele veriyor!

44 branşta 600’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği okul sporlarında birbirinden heyecanlı maçlar ise izleyiciler tarafından büyük bir hayranlıkla takip ediliyor.

Okul sporlarını sürekli olarak takip eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “okul sporlarına katılımın yüksek olduğunu söylemeliyim ve bu durumda bizleri spor camiası olarak sevindiriyor” diye konuştu.