45 yıl önce mezun olan emekli öğretmenler, Kahramanmaraş’ta buluştu
Konya Akşehir Öğretmen Okulundan 45 yıl önce mezun olan emekli öğretmenler, Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 13:55 28.11.2021, 17:36
Her yıl düzenlenen ve ülkenin farklı şehirlerinde bir araya gelen emekli öğretmenler bu yıl Kahramanmaraş’ta toplandı. Birlik beraberlik ve vefa duygularını unutmayan emekli öğretmenler geçmiş günleri yad etmek için buluştu.
Göksun, Elbistan ve Afşin’den gelen Konya Akşehir Öğretmen Okulu Mezunu emekli öğretmenler Kahramanmaraş’ta akşam yemeği yedi.
Yemeği düzenleyen Emekli Öğretmen Kemal Canpolat düşüncelerini Aksu Haber’e anlattı.
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