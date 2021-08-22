46. Afşin Karakucak Güreşleri sona erdi

Afşin karakucak er meydanına çıkan pehlivanlar, getirilen peşrevlerin ardından cazgırların manileriyle renk kattığı müsabakalarda birbirlerinin sırtını yere getirmek için ter döktü.

9 sıklette gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında minik yıldızlar kategorisinde; 25-30 kiloda İbrahim Berat birinci, Mustafa Bal ikinci, Yunus Kökünüz ve Mustafa Demir üçüncü, 35 kiloda Muhsin Alp Kurak birinci, Bayram Kalın ikinci, Yusuf Yıldız ve Kadirhan Konak üçüncü, 40 kiloda Hacı Osman Yüce birinci, Ömer Faruk Yücel ikinci, Abdullah Özen ve Abdullah Gümüş üçüncü, 45 kiloda Abidin Dereli birinci, Ali Dereli ikinci, Mehmet Kanat ve Yusuf Yücel üçüncü, 50 kiloda Emrihan Çayır birinci, Osman Alıcı ikinci, Kaan Kızılay ve Ali Karakuş üçüncü, 55 kiloda Cuma Karakuş birinci, Mustafa Mert ikinci, Abdurrezzak Özgül ve Efe Yiğit üçüncü, 60 kiloda Avşar Yücel birinci, Melih Yiğit ikinci, Hamit Gevher ve Ramazan Temur üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde 55-60 kiloda Bahri Söyler birinci, Abdulbaki Yenice ikinci, Halil Gökdeniz ve Ekrem Arslan üçüncü, 60 kiloda Ferhat Zılıç birinci, Sefa Işık ikinci, Süleyman Konak ve Barış Ünsal üçüncü, 65 kiloda Hasan Doğan birinci, Alihan Ökzüz ikinci, Ömer Can Altındal ve Furkan Üçoluk üçüncü, 70 kiloda Faruk Söyler birinci, Emre Boz ikinci, Ali Kubuk ve Emre Yazıcı üçüncü, 75 kiloda Mevlüt Özdemir birinci, Halit Özmen ikinci, Mikail Topal veEsat Ardıç üçüncü, 80 kiloda İsmet Çiftçi birinci, Ali Genç ikinci, Talip Öneç ve Mert Balcı üçüncü, 85 kiloda Hakan Satılmış birinci, Nihat Bektaş ikinci, Emre Yıldız ve Umut Şahin üçüncü, 90 kiloda Atilla Kaan birinci, Rıfat Eren ikinci, Sinan Kaya ve Suat Atlı üçüncü oldu. Müsabakaların en ağır sıkleti 90-130 kiloda güreşen Hasan Taha Kırçelik birinci, Mehmet Çelebi ikinci, Tarık Buğrahan Ardıç ve Burak Kudret Bozkır üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve katılımcılar tarafından verildi.

Ödül törenin ardından konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’de bu yıl 46’ıncısı düzenlenen Geleneksel Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonasını coşkuyla tamamladık. Organizasyona emek veren ve katılım sağlayan pehlivanlarımıza, misafirlerimize ve Afşinli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güreşçilerimiz Afşin’de Türkiye Şamipiyonası için mücadele etti. Hepsini ayır ayrı tebrik ediyorum. İnşallah Afşin’in adını ata sporumuz güreş ile tüm dünyaya duyuracağız. İnşallah gelecek yıl pandemiden de kurtulmuş bir şekilde bir şenlik, festival havasında karakucak güreşlerimizi yapmayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.