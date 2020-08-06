46 yazarın yer aldığı kitapta Kahramanmaraş’ı, genç yazar Mehmet Kasapkara’da temsil etti!
Proje kitap serisi olan hayatımın dönüm noktası adlı kitap da 46 yazarın hayat hikâyesi yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2020, 18:45 06.08.2020, 19:57
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46 yazar içerisinde Kahramanmaraş’ı, genç yazar Mehmet Kasapkara temsil etti.
Kitapta, Türkiye’nin farklı noktalarından 46 hayatın hikâyesinin yer aldığını belirten genç yazar Mehmet kasapkara, duygularını kaleme aldığı bölümü Aksu Haber'e anlattı.
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