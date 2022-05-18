48 yıl önce ‘gazi’ oldukları Kıbrıs’a gidiyorlar
Kahramanmaraş’ta 40 Kıbrıs gazisi, büyükşehir belediyesini organizasyonuyla 48 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 16:24 18.05.2022, 17:11
1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 40 gazi, 48 yıl sonra KKTC'ye gitmeye hazırlanıyor.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, organizasyonun düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
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