5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü Programı Avşar Yurdu Konferans salonunda yapıldı

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Türkiye Ofisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen; “Dünya Gönüllüler Günü: 2018 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu Türkiye Lansmanı”nda Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından 2019 yılı “Gönüllülük Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda 5 Aralık 2021 tarihinde Ülke genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. İlimizde Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Avşar Yeni yurt konferans salonunda “5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI” gerçekleştirdi.

Program; Saygı Duruşuna Müteakip İstiklal Marşı okunmasının ardından Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz açılış konuşması ve Gönüllülük faaliyetlerinin video sunumu yapıldı. İl Müdürü Cemil Boz yaptığı konuşmada şunları söyledi” Gönüllülüğün esasına gönülden inanan yol arkadaşlarım, kardeşlerim, isimleri duyulmayan ancak Türkiye'nin her köşesine iyilikler güzellikler götüren, güzel izler bırakan, gönül veren, gönül alan çok kıymetli gönüllü gençlerimiz, hepiniz bu güzel akşama hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Topluluk halinde yaşama gayesi ile yaratılmış olan insanoğlu, yaşamını devam ettirebilmek için tarihin her döneminde birbirine ihtiyaç duymuştur. Toplumsal yapının güçlendirilmesi içinde gönüllülük önemli bir kavramdır.

Sevgili Gençler, her şeyden öte gönüllülük hayatı daha çok sevmektir. Gönüllülük mutluluktur, sorumluluktur, huzurdur. Gönüllülük başkasını mutlu etmenin en büyük mutluluk olduğunu fark etmektir. Güveni, dürüstlüğü, paylaşmayı öğrenebilmek ve öğretebilmektir. Gönüllülük boş zamanları değerlendirme faaliyeti olarak algılanmamalıdır. Aksine boş zamanları iyilik ve güzellikle doldurmaktır.

Gençlerimizin gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmak için bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm çalışmalarda gönüllülük kavramı ön planda yer almaktadır.

Bakanlığımızca yürütülen DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ ile gönüllü gençlerin herhangi bir maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu değerlendirilen yaşlılarla, çocuklarla, engelliler ile yapılan sosyal faaliyetleri kapsamaktadır. Katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine ve merhamet duygularının gelişimine katkı sağlanmasının yanında; farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırarak, son dönemlerde unutulmaya yüz tutan bazı insanî ve manevî değerleri tekrardan su yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır.

KOMŞUM PROJESİ ile, 2021-2022 öğretim yılında yurtlarımızda israfı önlemek ve salgın nedeniyle evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın, vatandaşlarımızın veya yemeğe ihtiyacı olan kişilerin bu ihtiyaçlarını gönüllülük bilinci ile karşılayabilmek amacıyla Gönüllülük Federasyonu ile protokol imzalanmış ve "Komşum" projesi hayata geçirilmiştir.

GENÇ GÖNÜLLÜLER PLATFORMU ise Bakanlığımızın hayata geçirdiği çok büyük bir adımdır. Faaliyetlerde görev almak isteyen ve gönüllülük faaliyeti düzenleyerek katılımcı arayan; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerimiz bu platforma üye olarak birçok farklı segmentte gönüllülük faaliyetlerine katılabilmektedirler. Sizler de bu platforma üye olarak faaliyetlerimizden haberdar olabilir ve gönüllülük çalışmalarına katılabilirsiniz.

Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen projelerin dışında; il müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli gönüllülük projeleri ve faaliyetleri düzenlemekteyiz. Gönüllülük konusunun gündem haline getirmeyi ve başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız.

Her yıl olduğu gibi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle birimlerimiz ve müdürlüklerimiz bir dizi program ve faaliyet düzenlemişlerdir. Gönüllü gençlerimiz de bu faaliyetlerde aktif görev almışlar ve almaya da devam etmektedirler.

Gönüllülük faaliyetleri kapsamında birçok kurum ile işbirliği yapıyoruz, protokoller imzalıyoruz. AFAD, Yeşilay, Kızılay, Sütçü İmam Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları, Yerel Yönetimler sadece bunlardan birkaçı.

Bu bilinci oluşturmaya verdikleri destek için kurumlarımıza, Bu zamana kadar ki bütün gönüllülük çalışmalarında gönül vererek çalışmalarını sürdüren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Karşılıksız emek harcayan ve fark yaratmaya çalışan, gönüllülüğün esasına gönülden inananlara sesleniyorum. İyi ki Varsınız, İyi ki varsınız Gençler! Gönüllüler gününüz kutlu olsun” dedi. Gençlik ve Spor İl Müdür Cemil Boz’un konuşmalarının ardından,

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet COŞKUN, KSÜ Sosyal Farkındalık Öğrenci Topluluğu, Genç Yeşilay, Genç Kızılay Gönüllülük faaliyetleri Sunumu gerçekleştirdiler. AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gönüllülük faaliyetleri iş birliği Protokolünün imzalandı. KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sevda Gülşah YILDIRIM Sütçü İmam Üniversitesi’nde verilen Gönüllülük Dersinin Tanıtımı yaptılar.

Gönüllülük sunumlarının akabinde Gönüllü Öğrenciler tarafından hazırlanan konser, gönüllülük temalı tiyatro gösterisi, Gönüllülük Marşı, Halk Oyunları gösterileri yapıldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler günü programı Gönüllülük temalı resim sergisinin açılışı ile tamamlandı.