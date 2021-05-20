5 bin kişilik istihdamın yol haritası şekilleniyor

Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) orta ve uzun vadede yapılması planlanan çalışmaları ile ilgili yol haritası şekilleniyor.

KAHRAMANMARAŞ 20.05.2021, 12:41 20.05.2021, 13:26
5 bin kişilik istihdamın yol haritası şekilleniyor

Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yönetim kurulu heyeti ile birlikte kent ekonomisine 500 milyon liralık katkı sunacak projeyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, birçok sektörü kapsayan entegre projenin, yatırım talebi toplama ve lansman noktasına odaklandıklarını söyledi.

Elbistan OSB’ye yatırımlarda anahtar konumundaki 6.bölge teşvikiyle ilgili de girişimlerin devam ettiğini anımsatan Başkan Gürbüz, “Özellikle OSB’ye yeni yatırımları hızlandırmak için bu kazanımı çok önemsiyoruz” dedi.

Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB’nin yönetim kurulu ve mütevelli heyetinin onaylanmasıyla birlikte projenin hız kazandığını belirten Başkan Gürbüz, “Doğan Mahallesi’nde 2 bin 800 dönümlük alanda kurulacak ve toplam 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesi bulunacak Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB projemizde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda da yol haritasını şekillendirmek; orta ve uzun vadede atılacak adımları görüşmek üzere Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Şahin Balcıoğlu ile bir araya geldik.

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortağı olduğu projede yüzde 35 ile Kahramanmaraş Valiliği, yüzde 15 ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası kurumları yer alıyor. Besi OSB, birbirini tamamlayan entegre bir proje. Tarım ve hayvancılığı başat olarak kabul edersek birçok sektörün zincir halkaları gibi yer alacağı tesislere ev sahipliği yapacak dev bir projeyi, kentimize, bölgemize ve ülkemize kazandırmış olacağız. Projemiz; 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletmeyi bünyesinde barındıracak; 5 bin kişinin de ekmek kapısı olacak yer alacak” şeklinde konuştu.

Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB’nin, kent ekonomisine yeni bir ufuk çizeceğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu ufkun yolu, zorlu bir sürecin ardından açıldı. Biz de bu yolda kararlı ve emin adımlarla yürümek zorundayız. Burada yer alacak her bir sektörle ilgili detaylı analizleri yapıp en baştan saat gibi işleyen bir sistem kurma azmini taşıyoruz. İnşallah, el birliği ile en doğru stratejiyi seçerek 2022 yılında yatırım aşamasına getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın 6.bölge teşvikine alınması konusuna da değinen Başkan Gürbüz, “6.bölge teşviki ilçemiz için başlı başına bir kazanım olacak. OSB’mizde yeni yatırımlar için anahtar vazifesi görecek. Bu konuda da ciddi adımlar atıyoruz. Ziyaretlerimizde de bu konuyu bir kez daha gündeme getirdik. İnşallah en kısa sürede müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

#Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi #OSB
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