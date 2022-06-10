5. Etnospor Kültür Festivali’ne Expo 2023 ve Onikişubat Belediyesi damga vurdu

Değerleri yaşatma ve geleceğe taşıma adına birbirinden anlamlı projelere imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın lezzetlerinden sanatsal varlığına, spordan müziğe kadar geleneksel ve kültürel değerlerini Uluslararası 5. Etnospor Kültür Festivali’ne taşırken, EXPO 2023’ün tanıtımı adına yakaladığı fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Türkiye’nin dört bir yanından şehirlerden gelenler ile çok sayıda İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışın ardından tanıtım çadırlarını tek tek gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş’ın dünya markası MADO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur ile sohbet etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Etnospor Festivali’nde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.