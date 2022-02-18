 5 Günlük 3D Modelleme eğitimi düzenlendi

Kahramanmaraşlı kuyumculara Eğitimleri İtalyan tasarımcı Kıdemli Uzman Nicolas Carnelli tarafından verildi.



Eğitim 22 KOBİ temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tasarım sürecinin ve farklı çizim tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim sonucunda, mücevher tasarımı kapasitelerini geliştiren katılımcılar, özgün ve modern tasarımlar ortaya koydular.

5 gün süren eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün elinden aldılar. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.