5 yıllık sessizlik sona erdi

Kahramanmaraşlı Zekeriya-Gülfidan Pamuk çiftinin 5 yaşındaki kızı Ayşe, doğuştan işitme ve konuşma yeteneği olmadan dünyaya geldi.

İşitmedeki problem nedeniyle konuşma sorunu da yaşayan küçük Ayşe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümünde tedaviye alınarak ameliyat edildi. 2 yıl önce ‘koklear implant’ ameliyatı ile sağlığına kavuşan Ayşe, şimdi artık hem konuşabiliyor, hem de duyabiliyor.