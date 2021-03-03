5 yıllık sessizlik sona erdi
Kahramanmaraş’ta doğuştan hem kulakları duymayan, hem de konuşamayan 5 yaşındaki Ayşe, iki yıl önce kulağına yapılan başarılı ameliyat sonrası artık duyabiliyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 17:58 03.03.2021, 18:11
Kahramanmaraşlı Zekeriya-Gülfidan Pamuk çiftinin 5 yaşındaki kızı Ayşe, doğuştan işitme ve konuşma yeteneği olmadan dünyaya geldi.
İşitmedeki problem nedeniyle konuşma sorunu da yaşayan küçük Ayşe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümünde tedaviye alınarak ameliyat edildi. 2 yıl önce ‘koklear implant’ ameliyatı ile sağlığına kavuşan Ayşe, şimdi artık hem konuşabiliyor, hem de duyabiliyor.
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