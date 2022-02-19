50 liralık borcu için tartıştığı kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 11:07
5 Eylül 2021 tarihinde Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde M.P. (24), Halil Küpeli’yi (30) bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.
Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.P, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. M.P, burada ifadesinde; “Halil Küpeli’den 1 ay önce 50 lira borç almıştım. O gün Halil ile karşılaştık ve borcun 300 lira oldu deyip bana vurdu. Kendimi savundum” dedi.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, cinayet zanlısı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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