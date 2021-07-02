50 yerel kanal YouTube’un sansürlediği konuşmayı yayınlayacak

AYD’den yapılan açıklamada, “İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecraları artık bir milli güvenlik sorunudur. Denildi. Türk diplomatlarımızı şehit eden Ermeni çeteleri ile övgüler dizen sosyal medya mecraları, konu Türkiye olunca sansürü devreye sokuyor. İfadelerine yer verildi.

AYD Başkanı Sinan Burhan düzenlediği basın toplantısında “Sosyal mecralar tarafından özellikle yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı bir sansür uygulanmaktadır” dedi.

Burhan Fahrettin Altun’un konuşmalarını yayınlayacak 50 kanalın adını da okudu.