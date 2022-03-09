500 kişilik yurt projesi için ilk kazma vuruldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Elbistan’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin yurt problemini çözmek için 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu açılmasını kararlaştırmıştı.

71 milyon 190 bin lira yatırım bedelli 500 kişilik yurt binası ve sosyal tesisleri için ilk kazma vuruldu. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda Battalgazi Köprüsü civarındaki arsada temel kazma ve hafriyat çalışmaları başladı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yurt projesinin yapılacağı alandaki çalışmaları yerinde gördü. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Tıraş, “Gençlerimize evlerinin konforunda bir yuva kazandırıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a, projenin Elbistan’a kazandırılmasından dolayı teşekkür eden Başkan Tıraş, şunları söyledi:

Elbistan’ımıza daha önce müjdesini vermiştik. Bu günde inşaatı başladı. Elbistan’ın girişinde 21 bin metrekare kapalı olacak. 250 kız ve 250 de erkek öğrenci kapasitesi var. Elbistan’ımıza hayırlı olsun. Sözleşme süresi 2023’te bitiyor ancak yüklenici firma bu yıl teslim etmeyi planlıyor. Bu yurt projesinde de bizlere büyük destek olan Bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey’e Elbistanlı hemşerilerimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”

Elbistan’ın, her şeyin en güzeline layık olduğunun altını çizen Başkan Tıraş, “Elbistan’da yurt sıkıntımız bu proje ile bitiyor inşallah. Darısı üniversitenin başına. Yurdumuz geldi inşallah en kısa zamanda da üniversitemizin müjdesini vereceğiz. Elbistan, her şeyin en güzeline layık” şeklinde konuştu.





