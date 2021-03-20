54.Hükümet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'dan önemli açıklamalar!
Geçtiğimiz gün Aksu TV’ye nezaket ziyaretinde bulunan54.Hükümet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam burada açıklamalarda bulunarak, MADO’nun, eğitim sektörüne büyük katkı sağlayacak ‘MADO Okulları Projesi’nin detaylarını Aksu Haber’e paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2021, 16:34 20.03.2021, 17:34
MADO’nun gençlere sağladığı bu olanağın çok yararlı olduğunu söyleyen sağlam, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak bu projeyle, öğrenciler MADO okullarında stajlarını yaparken, işlerinin de, mezun olduktan sonra hazır olacağını belirtti.
MADO Okullarını seçen öğrencilerin yurt dışında da staj yapabileceğini ifade eden Sağlam, maddi bakımdan sıkıntıları olan öğrencilere çok güzel burslar verileceğini de söyledi.
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