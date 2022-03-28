58. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, 58. Kütüphaneler haftası bu hafta coşkuyla kutlanacak” dedi.

Konuşmasının devamında Sofioğlu, kütüphane haftası kapsamında yapılan ve yapılacak olan etkinliklerden bahsetti.