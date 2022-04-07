6 çocuk babası Yaşar Gökduman aynı yerde rızkını bekliyor
77 yaşındaki yaşar amaca çalışma azmi ve verdiği hayat mücadelesi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2022, 15:12 07.04.2022, 17:09
Kahramanmaraş’ta 77 yaşındaki Yaşar Gökduman, 44 yıldır aynı kaldırım kenarında tespih yüzük, saat ve künye satarak ekmek mücadelesi veriyor.
Ekmekçi Mahallesindeki kaldırım kenarına 44 yıldır tezgah açan 6 çocuk babası Yaşar Gökduman, her sabah tezgahını kurup müşterilerini bekliyor.
Gücünün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğini söyleyen Gökduman, “önceleri kartpostallar satıyordum. Zamanla ilgi kalmayınca künye, tesbih ve cüzdan satmaya başladım. Asıl mesleğim bakırcılık, fakat Maraş olaylarından sonra bıraktım ve burada ürünler satmaya başladım" dedi.
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