6. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi protokol imzaları atıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçesinde yaptığı birbirinden farklı eğitim çalışmalarıyla ilçeyi adeta eğitim üssü haline getirdi. Geçen yıl pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor için bu yıl 6.’sı düzenlenecek projenin protokol imzaları atıldı.

KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 17:14 08.11.2021, 19:26

İmzalar Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Başkan Mahçiçek arasında atıldı.

Onikişubat Belediyesi Meclis Üyelerinin de katıldığı toplantıda imza öncesi Başkan Mahçiçek şu ifadelerde bulundu.

“Geçen yıl pandemi dolayısıyla projemizle ilgili bir çalışma yapamamıştık. Bugüne kadar 600 bin kitap basmışız. 340 bin 500 adet kitabı da ilkokul 3’ten başlayarak seviyelerine göre lise sona kadar öğrencilerimize dağıtmışız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle belirlediğimiz kitapları 5’li setler halinde dağıtacağız.

Her zaman söylediğim gibi, fiziki çalışmalarımızın ötesinde eğitim çalışmalarımız var. Eğitim anlamında yaptığımız çalışmalarla ilklerde olduğumuz bir Belediyeyiz. Şimdi düşünün ki Onikişubat Belediyesi 7 tane Bilgi ve Kültür Evi ve 7 Havuz yapmış Bu havuzlardan iki tanesi de yarı olimpik. Kütüphane olarak da Bilgi Kültür Evlerimiz her türlü donanıma sahip. Yaz döneminde öğrencilerimize siyerden musikiye kadar birçok kursu veriyoruz. Kırsal mahallelerimize 65 adet Bilgi ve Kültür Evi yapmışız bugüne kadar ki daha önce yapılmamış bir çalışma. Şehrin içinde 7 tane Bilgi ve Kültür Evi, 7 Okulu yurtlarıyla beraber eğitime hizmet olarak aktarmışız. Onikişubat Belediyesi olarak okullarımızı yapar Millli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ederiz. Tekir’de yaptığımız hem ortaokul hem lise olan okulumuz tamamlanmak üzere. Böylece 7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul, 7 Havuz, Merkeze 7 Bilgi ve Kültür Evi, Kırsala 65 Bilgi ve Kültür Evini kazandırmış olacağız.

Bunun yanında her yıl 2 bin 5 yüz civarında öğrencimizin eğitim aldığı üniversite hazırlık kurslarımızı bu sene de yapacağız. Tüm eğitim ve kitap masraflarını karşılıyoruz öğrencilerimizin. Maddi açıdan dersaneye gidemeyen çocuklarımızın dersane hizmetini de ücretsiz olarak karşılamış oluyoruz. Bu sene de bin civarında öğrencimiz var.

Yakın zamanda engelli çocuklarımız için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze devrettiğimiz engelli merkezimiz, geçen hafta açılışını gerçekleştirdiğimiz Down Sendromlu çocuklar için de bir merkezimiz var. Şimdi otizmli çocuklarımız için yapacağımız bir merkez olacak. Arsasını temin ettik, proje üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar.

Bu eğitim çalışmalarımızda Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bize çok değerli katkılarda bulunuyorlar. Başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Eğitim yatırımlarımız devam edecek.

Milli Eğitim Müdürümüzle bugün burada projemizin protokol imza töreni için bir araya geldik. Kitaplarımızın temininden sonra bir kez daha bir araya geleceğiz.

Bundan önce yaptığımız kitap okuma sınavına hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 72 bin öğrencimiz katıldı. Böyle de devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği eğitim. Ne kadar nitelikli, ne kadar iyi yetişmiş insanımız olsa bu ülkenin başarısı geleceği çok daha güzel olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da eğitim projelerine çok önem vermekte. Biz de onun himayelerinde bu projeleri yapmaya devam edeceğiz.”

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise şu şekilde konuştu.

“7 güzel adamın şehrinde okumaktan, kitaptan ve vakfetmekten daha güzel bir husus olamaz. Sayın Başkanımız projeyi finanse ederek bizlerin yetişemediği yerde var olduğu için Sayın Başkanımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum.

En büyük ve anlamlı yatırım eğitime yapılan yatırım. Fiziki ihtiyaçlarımız olduğu kadar ruhi ihtiyaçlarımızın da giderilmesi gerek. İyiliklerin, güzelliklerin ve erdemlerin peşinde olan insanların yetişmesi ancak kitapla mümkün oluyor. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bilgiyle buluşturma anlamında bugün ciddi bir adım atıyoruz.

En anlamlı, en kalıcı ve geriye dönüp baktığımızda bu diyeceğimiz 100 bin kitabı okullarımıza teslim edecek Onikişubat Belediyesi. Bu ülkede nerden geldiğini, nereye gideceğini bilen, dünyayı okuyan, kendisini iyi okuyan nesillere ve öğrencilere ihtiyacımız var. Bu öğrencilerimizin yetişmesinde emek veren Onikişubat Belediyesi’ne, hassaten Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e, emek veren tüm Belediye ve Milli Eğitim çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum.”

Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi protokol imzaları Başkan Mahçiçek ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından atıldı, çekilen fotoğraflar sonrası program noktalandı.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman #Aksu Haber #aksu tv haber
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