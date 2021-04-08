61 öğrenciyle örnek çalışma!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi İşbirliği ile Kodlama Okulu Projesi Eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

61 öğrenci ile eğitime devam edilen proje ile çeşitli robotlar ve elektronik sistemler tasarlanabilecek. Drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji gibi projeler yapılabilecek. TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu Türkiye’de örnek bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

TOBB Fen Lisesi Müdürü İsmail demir ise yeni mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.