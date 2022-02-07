61 yaşından sonra evlat sahibi oldum dediği kör buzağıya evde bakıyor

İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesinde yaşayan Gıyasettin ve Nursel Akkaya çiftinin Simental cinsi ineği erken doğum yaptı.

Henüz günü olduğu için rahat davranan Nursel Akkaya ahıra girdiğinde ineğin doğurduğunu gördü. Erkan doğum karşısında şaşıran Akkaya’nın buzağının anormal duruşundan şüphelenerek çağırdığı veteriner, buzağının gözlerinin görmediğini ve hayatta kalabilmesi evde bakılması gerektiğini söyledi.

Öneri doğrultusunda buzağıyı yaşadıkları evin oturma odasına alan Akkaya ailesi, Karaboncuk adını koydukları buzağıya çocukları gibi bakıyor.

Hasta bezi kullanarak buzağının altını bağlayan Nursel Akkaya, beslenmesini de biberonla yapıyor.

Buzağının erken doğam sebebiyle bakıma muhtaç halde olduğunu belirten Nursel Akkaya: “Erken doğum sebebiyle veteriner çağırdık, veteriner evde bakmazsanız ölür dedi. Bizde evde bakmaya karar verdik yirmi gündür bizimle aynı odada kalıyor. Vücudunda yaralar oluştu, ilaçlarını yapıyoruz. 61 yaşından sonra yeniden çocuk sahibi oldum. Bu da bir evladım oldu. Biberonla besliyoruz, altını hasta beziyle bağlıyorum. Adını Karaboncuk koyduk, gözleri de görmüyor. Evladımız gibi sevip bakıyoruz” ifadelerini kullandı.