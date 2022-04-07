63 yıllık hayatında 56 yılını mayam satarak bu mesleği yaşatıyor

Kışın salep yazın ise mayam satarak evinin geçimini sağlayan 63 yaşındaki acı mayam şerbetini çocukluğunda 5 kuruşa şimdilerde ise bardağının 3 TL den satışa sunduğunu söyledi.

Ramazanda mayamı torbalara koyara sattığını söyleyen acı âdetini 10 tel den vatandaşları sunduğunu söyledi.

Mehmet Acı’nın mayam ile ilgili o eşsiz sözünüde duymadan olmazdı.