63 yıllık hayatında 56 yılını mayam satarak bu mesleği yaşatıyor
Kahramanmaraş’ı temsil eden ballı mayamcı 63 yaşındaki Mehmet Acı,56 yıldan bu yana dededen miras kalan mayamcılığı bu ramazanda da yaşatmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2022, 15:34 07.04.2022, 16:54
Kışın salep yazın ise mayam satarak evinin geçimini sağlayan 63 yaşındaki acı mayam şerbetini çocukluğunda 5 kuruşa şimdilerde ise bardağının 3 TL den satışa sunduğunu söyledi.
Ramazanda mayamı torbalara koyara sattığını söyleyen acı âdetini 10 tel den vatandaşları sunduğunu söyledi.
Mehmet Acı’nın mayam ile ilgili o eşsiz sözünüde duymadan olmazdı.
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
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