65. TC Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Kaynak, Yolun başındakiler programına konuk oldu
Yolun başındakiler programının bu haftaki konuğu 65. TC Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysi Kaynak oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2020, 13:51 04.11.2020, 19:40
Aykut Balcıoğlu, Sevde Tanrıverdi ve Erol Öner’in hazırlayıp sunduğu “yolun başındakilere” bu hafta siyasetin önemli isimlerinde Veysi Kaynak konuk oldu. Kaynak’ın hayat serüveni ve siyasette yaptığı başarılı çalışmaları bu programda konuşuldu.
Siyasetin önden gelen isimlerinden biri olan kaynak, Hem Türkiye’ye hem de Kahramanmaraş’a yaptığı birbirinden değerli başarılı hizmetlerini “yolun başındakiler” programında anlattı.
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysi Kaynak, Kahramanmaraş’ın doğal zenginlerini bakın nasıl anlattı.
Kaynak, Kahramanmaraş’ta yapılan ilk kongre sürecini “yolun başındakilere” anlattı.
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