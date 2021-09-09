68 bin metrekarelik rekreasyon alanı…
Kentin her ilçesine “Millet Konağı” ve “Millet Bahçesi” konseptinde sosyal alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçesinde de toplamda 68 bin metrekarelik yeni bir rekreasyon alanı projesi başlattı. Spor sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafe, skate park ve oyun grupları gibi pek çok donatı barındıracak tesis, ilçenin popüler sosyal alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçesinde önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Kentin tüm ilçelerine “Millet Konağı” ve “Millet Bahçesi” konseptiyle kazandırılan sosyal alanlardan birisi de Afşin’de inşa ediliyor. Toplamda 68 bin metrekare alan üzerine kurulacak devasa tesis, ilçenin merkezinde yer alan Afşinbey Caddesi bitişiğine konumlandırılıyor. Ağırlıkla yeşil alanların bulunacağı tesis, bölgenin coğrafyasına uygun pek çok bitki ve ağaç türüne de ev sahipliği yapacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, skate park, spor sahaları, oyun grupları, kafe gibi birçok sosyal donatıyı içinde barındıracak rekreasyon alanı, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Zemin hazırlıkları ve kazılarla start verilen projede, yürüyüş yolları, bitkilendirme çalışmaları ve montajlar da kısa süre içinde başlayacak.
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