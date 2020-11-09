7 bin liraya aldığı hurda aracı eklediği özellikler ile 70 bin liraya sattı!

Elbistan’da oto anahtarcılığı yapan Mehmet Özkan adlı işletmeci, hurda fiyatına aldığı Tofaş marka araca açılır kapanır cam tavan, yol bilgisayarı, start stop ve katlanır ayna özellikleri ekleyerek 7 bin liraya aldığı aracını 70 bin liraya sattı.

Anahtarcılığın yanı sıra uygun fiyata aldığı eski araçlara bakım onarım yaptıktan sonra üzerinde yaptığı değişikliklerle çok özellikli araç haline getiren Özkan, farklı bir geçim kaynağı sağladı.

Hurdaya ayrılmak üzere bulduğu bu aracın motor aksamında bakım yaptıran Özkan, aracın tavanını spiralle kesip, gelişmiş araçlarda bulunan açılır kapanı cam tavan taktı. Araca start stop ve katlanır ayna özellikleri işle donatan Özkan, hurda fiyatına aldığı aracı son sisten özelliklere donatılmış bir araç haline getirdi.

Cam tavanı yurt dışından getirttiğini belirten Özkan, süreci şöyle değerlendirdi: “ Araçlara çok meraklıyım. Bu aracı da 7 bin liraya hurda olarak alıp değerlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayarı, katlanır ayna, otomatik kalkıp inen cam, start stop ve otomatik açılır bagaj yaptıktan sonra araç büyük ilgi gördü. 7 bin liraya aldığım aracı iki ay emek verdikten sonra aracımı bir arkadaşa 70 bin liraya sattım. Araç üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında yakın arkadaşlarım yaptığım emeğin değmeyeceğini söylediler ama sonucu gördüklerinde onlarda şaşırdı. Daha önce böyle bir araca bu tür özelliklerin eklendiğini görmedim. Yaklaşık iki aylık çalışmanın ardından aracı bu hale getirdim. Sonuç olarak aracımı değerini bilen bir arkadaşa sattım.”

Kendisinin lüks bir aracı olmasına rağmen bu tür araçlara da ilgi duyduğu için aldığını belirten Fehmi Çiçek' te : “Bu bir merak olduğu için daha önce de bu tür bir aracım vardı. Bu araçtaki gelişmiş araçlarda bulunan özellikleri görünce almak istedim. Müşteri oldum pazarlık yapıp aracı 70 bin liraya alarak yeni sahibi oldum.