7'den 70'e çevre bilincinin önemi anlatıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Mehmet Akif Ersoy kültür merkezindeki programla start aldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 16:49 01.06.2022, 18:35
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlan programda 7'den 70'e çevre bilincinin önemi anlatıldı.
İyiliğin gücü konulu tiyatro gösterisinin sahnelendiği etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman ARISAL, kurum müdürleri çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı
Burada konuşan İl Müdürü Arısal, çevre kirliliğinin doğaya verildiği zararlara değindi.
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