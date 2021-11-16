7. Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 18 Kasım Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açacak.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 21:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 7’inci Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başlıyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek fuar 18 Kasım Perşembe günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Çiftçi ve üreticilere yönelik yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı, sektörel hizmet sağlayıcılarının yer alacağı fuar 21 Kasım Pazar gününe kadar 10.30 ila 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Düzenlenecek fuara ilişkin detaylı bilgiye http://ktftr.com internet sitesinden erişilebiliyor.
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|O
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|27
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|12
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|22
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|11
|22
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|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
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|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
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|12
|10
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|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
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|11
|23
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|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
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|11
|20
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|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
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|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
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|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
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|13
|6