7. Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 7’inci Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başlıyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek fuar 18 Kasım Perşembe günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Çiftçi ve üreticilere yönelik yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı, sektörel hizmet sağlayıcılarının yer alacağı fuar 21 Kasım Pazar gününe kadar 10.30 ila 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Düzenlenecek fuara ilişkin detaylı bilgiye http://ktftr.com internet sitesinden erişilebiliyor.