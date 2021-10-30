7. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!

Fuara 9. gününde hafta sonunu da fırsat bilen kent merkezi, ilçeler başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçiler akın etti.

Şiirin ve edebiyatın başkentti Kahramanmaraş’ta 24- 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kitap fuarını 9 günde 200 bine yakın kişi ziyaret etti.

Ünlü kalemleri Kahramanmaraşlılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretçilerden teşekkür geldi.