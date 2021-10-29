7. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!

7. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 8.günününde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Fuara 8.gününde kent merkezi, ilçeler başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçiler akın etti.

Şiirin ve edebiyatın başkentti Kahramanmaraş’ta 24- 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kitap fuarına 8 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Ünlü kalemleri Kahramanmaraşlılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretçilerden teşekkür geldi.