7. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!
Kent merkezi, ilçeler başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçiler akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 17:24 29.10.2021, 18:42
7. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 8.günününde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Fuara 8.gününde kent merkezi, ilçeler başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçiler akın etti.
Şiirin ve edebiyatın başkentti Kahramanmaraş’ta 24- 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kitap fuarına 8 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.
Ünlü kalemleri Kahramanmaraşlılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretçilerden teşekkür geldi.
Namaz Vakti 29 Ekim 2021
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|10
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|10
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|10
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|10
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|10
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|9
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|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
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|10
|4
|Takımlar
|O
|P
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|24
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|9
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|9
|14
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|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
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|9
|15
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|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
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