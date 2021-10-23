7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarının açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kurum-kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından verilen Mehteran Konseri ile başlayan programın açılışında konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir “7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Tabi burada ciddi bir emek var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “Şiir ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ımızda 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 200 binin üzerinde katılımcı hedefliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliklerin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılımda önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Şehrimizin potansiyelini UNESCO ile artıracağız. Her yıl büyüterek devam ettiğimiz uluslararası ölçekteki, Şiir ve Edebiyat, Kitap ve Kültür Fuarı, Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması, Âşıklar Ozanlar Festivali gibi onlarca etkinlik inşallah bu yolculuğumuzu güçlendirecek. Fuarımızın hemşerilerimize, ülkemize ve tüm edebiyat dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Mustafa Tatçı da Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kur’an’ı, âlemi ve insanı okumak hakikate götürür. Ben ilk kez geldiğim bu edebiyat şehrinde olmaktan, üstadım Abdurrahim Karakoç’un memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bu güzel fuar, gönül kitabından okumaya vesile olsun.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının protokol üyeleri tarafından 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Kitap ve Kültür Fuarı, 22 – 31 Ekim tarihlerinde, 09.00 – 21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.