7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı açıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış törenine katıldı. KAFUM’da gerçekleştirilen programda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından verilen Mehteran Konseri ile başlayan programda Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Mustafa Tatçı da söz aldı. Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatçı, “Kur’an’ı, alemi ve insanı okumak hakikate götürür. Ben ilk kez geldiğim bu edebiyat şehrinde olmaktan, üstadım Abdurrahim Karakoç’un memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bu güzel fuar, gönül kitabından okumaya vesile olsun diyorum” diye konuştu.

200 Bin Ziyaretçi Hedefleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında, “Kahramanmaraş şiir ve edebiyatın başkentidir. Ve bu potansiyelini hem bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Şiir ve Edebiyat Günleri’nde, hem de açılışını gerçekleştirdiğimiz 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’yla bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından birini oluşturduk. İnşallah başta çevre illerimizden olmak üzere 200 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Sesimizi Dünyaya Duyuracağız

Düzenlenen etkinliklerin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılımda önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin potansiyelini UNESCO ile artıracağız. Her yıl büyüterek devam ettiğimiz uluslararası ölçekteki, Şiir ve Edebiyat, Kitap ve Kültür Fuarı, Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması, Aşıklar Ozanlar Festivali gibi onlarca etkinlik inşallah bu yolculuğumuzu güçlendirecek. Fuarımızın hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm edebiyat dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ardından konuşma yapan AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir ise, “7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Tabi burada ciddi bir emek var. Büyükşehir Belediye Başkanımız

Sayın Hayrettin Güngör nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Özdemir’in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyelerinin katılımıyla 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Kitap ve Kültür Fuarı, 22 – 31 Ekim tarihlerinde, 09.00 – 21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.