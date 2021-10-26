7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!

7’den 70’e birçok sanat severin uğrak noktası olan Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı misafirlerini bu yılda ağırlamaya devam ediyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin sabah saatlerinde yoğunluk oluşturduğu fuarda, öğrenciler sevinçlerini Aksu Haber ile paylaştı.