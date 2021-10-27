7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın altıncı gününde de öğrenci ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 15:49
100’ün üzerinde yayınevinin binlerce eserini sergilediği "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldığı günden itibaren Kahramanmaraş ve çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
7’den 70’e birçok kişinin katılım sağladığı fuarda binlerce eser 31 Ekim’e kadar kitapseverleri bekliyor.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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|20
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|10
|20
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|10
|19
|6. Karagümrük
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|10
|17
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|10
|17
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|10
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|10
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|10
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|9
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|10
|8
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|10
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|10
|4
|Takımlar
|O
|P
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|10
|24
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|10
|24
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|10
|20
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|10
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|10
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|9
|16
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|14
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|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
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|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|10
|13
|12. Villarreal
|10
|12
|13. Mallorca
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
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