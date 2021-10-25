7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!

7’den 70’e birçok sanat severin uğrak noktası olan Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı misafirlerini bu yılda daha geniş bir yazar ve yayınevi ağıyla ağırlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Toplamda 150 yayınevinin binlerce eseriyle yer aldığı fuarda, 200’e yakın yazar da konuk ediliyor. İmza günleri ve söyleşi etkinlikleriyle okurlarıyla buluşan yazarlar arasında bu defa, İhsan Süreyya Sırma, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Sıtkı Aslanhan vardı. Kitapseverlerin akın ettiği programlarda konuşan yazarlar, düzenlenen fuara tam not verdi.

İki Hafta Boyunca Edebiyat Geçidi

Türk edebiyatının önemli yazarlarından İhsan Süreyya Sırma fuardaki programı sonrası, “Kahramanmaraş hakikaten hem kitap fuarı hem edebiyat günleriyle takdire şayan bir faaliyet yapıyor. Normalde her yere gidemiyorum, ama söz konusu Kahramanmaraş olunca koşarak geliyoruz. Bu şehir yazarları ve şairleri ünlüdür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulunurken, Senai Demirci ise, “Kahramanmaraş şiir bir şehir, şairlerin şehri. Göksun tünellerinde şiiri ve şairleri hatırlamak bile bambaşka bir ayrıcalık. Ben bir yazar olarak teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum başkanımızı ve ekibini” diye konuştu.

Şiir ve Edebiyat Kahramanmaraş’a Yakışır

Fuarda okurlarıyla buluşan bir diğer yazar Sıtkı Aslanhan ise açıklamasında, “Büyükşehir Belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kitap fuarının hemen öncesinde de yine harika bir organizasyon vardı. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz kültüre, sanata, şiire, edebiyata doydular diyebiliriz. İnsanlar bu güzel günleri, kitapları ve bizleri özlemişler, yazarlarla buluşmayı özlemişler. Bu anlamda Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi yine bambaşka güzel bir etkinliğe imza attı” diye konuştu. Bahadır Yenişehirlioğlu ise Yedi Güzel Adam’ın şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kitabın, şiirin en yakıştığı şehir burası. Kahramanmaraş’ın ayrı bir yeri var benim için” dedi.

Yazarlarla Tanışma İmkânı Bulduk

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Gökçe Gişi ise yazar ve şairlerle tanışma olanağı bulduğunu belirterek, “Okumak insanlara çok şey katıyor, insanların ruhunu güzelleştiriyor. Her sene biz bu fuarlara geliyoruz. Öğrencilerimizi getiriyoruz. Maraş‘a büyük bir katkı katıyor diye düşünüyorum. Birçok şair ve yazarlarımızla da tanışma fırsatı bulmuş olduk. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgeye hitap eden fuar 31 Ekim Pazar gününe kadar binlerce kitapseverin ziyaretine açık olacak.