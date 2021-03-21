7 Üniversitenin Katıldığı Programa KSÜ’de Katılım Sağladı

Marmara Üniversitesinin ev sahipliğinde “Psiko-Sosyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi: Şiddet” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Marmara üniversitesi koordinasyonunda gerçekleşen programa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve 7 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen programda Ksü Rektörü prof. Dr. Niyazi can kurumlar arası ve üniversiteler arası düzenlene program çok iyi bir iş birliği olmuş durumda ifadelerini kullandı.