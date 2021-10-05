70 Milyon TL’lik yatırımda çalışmalar sürüyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen “Kılavuzlu Millet Bahçesi” projesinde çalışmalar sürüyor. Toplamda 300 dönümlük bir alan üzerinde konumlandırılan rekreasyon alanı, Akdeniz’in en büyük ‘Millet Bahçesi’ olacak. İçinde yeşil alan, yürüyüş yolları, kafeterya, halı saha, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, amfi tiyatro ve suni gölet gibi onlarca sosyal donatı barındıracak tesis, toplamda 70 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçiyor. Çalışmalarda son aşamaya gelinen yatırımın, yılsonunda vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Türkiye’nin En Büyüklerinden

Kılavuzlu Millet Bahçesi büyüklüğüyle ülke genelinde 2023 yılına kadar yapılması planlanan toplam 303 rekreasyon alanı arasında da iddialı bir yere sahip. Türkiye genelinde büyüklüğü ve sosyal donatıları bakımından 6’ıncı sırada yer alan Kılavuzlu Millet Bahçesi, baraj bitişiğindeki konumu itibariyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek. Yüzlerce ağaç ve bitki çeşidine de ev sahipliği yapacak tesis, yeşil ve maviyi buluşturacak.